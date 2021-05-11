Матич – о поражении от «Лестера»: «Мы играли неплохо»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2).

«В некоторые периоды матча мы показывали потрясающий футбол, но не смогли создать достаточного количества моментов, чтобы забить второй гол. У нас было всего несколько дней на подготовку, конечно, мы не можем быть довольны результатом, но играли неплохо. Наши молодые игроки выглядели здорово и продемонстрировали характер против очень сильной команды. Важно разобрать ошибки, через несколько дней у нас будет ещё одна большая игра», - цитирует Матича BT Sport.

Отметим, что поражение «манкунианцев» сделало «Манчестер Сити» чемпионом Англии.