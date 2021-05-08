Ширер выразил надежду, что Уиллок не вернётся в «Арсенал»

Великий в прошлом Алан Ширер в своем «Твиттере» выразил надежду на то, что 21-летний полузащитник Джо Уиллок, выступающий в «Ньюкасле» на правах аренды, останется в клубе и не вернется в распоряжение лондонского «Арсенала».

Судя по всему, Ширер надеется, что боссам «сорок» удастся оставить Уиллока в составе, и фанаты клуба, судя по всему, теперь тоже будут рассчитывать на этот исход. В текущем сезоне Уиллок забил пять голов в 11 матчах Премьер-лиги.

После победы над «Лестер Сити» «сороки» набрали 39 очков и заняли 13-ю строчку в турнирной таблице. Молодой футболист открыл счет в матче, внеся тем самым ощутимый вклад в победу своей команды.