Роджерс – о поражении от «Ньюкасла»: «Очень легко проанализировать эту игру»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (2:4).

«Очень легко проанализировать это поражение. Мы сделали столько ошибок, сколько не может позволить себе команда нашего уровня. Отвратительно. Важнейшие матчи сезона, мы очень близки к достижению нашей цели, а затем случается такое. В английской Премьер-лиге команды наказывают вас за расслабленность. Да, мы могли забить 4 или 5 голов, но слишком часто ошибались.

Попадание в топ-4? Всё находится в наших руках», - цитирует Роджерса Sky Sports.

«Лестер» расположился на третьей строчке в английской Премьер-лиге.