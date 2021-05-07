«Лестер» пропустил четыре мяча в игре с «Ньюкаслом»

В стартовом матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» безуспешно осаждал ворота «Ньюкасла», но пропускал и пропускал мячи и к 74-й минуте «горел» 0:4. Лишь после этого «лисы» забили два гола, но этого было недостаточно, чтобы спасти игру.

«Лестер» рискует упустить третье место. Их соперник с 39 очками обезопасил себя от вылета.