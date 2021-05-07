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«Лестер» пропустил четыре мяча в игре с «Ньюкаслом»

07 Мая 2021, 23:54,

В стартовом матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» безуспешно осаждал ворота «Ньюкасла», но пропускал и пропускал мячи и к 74-й минуте «горел» 0:4. Лишь после этого «лисы» забили два гола, но этого было недостаточно, чтобы спасти игру.

«Лестер» рискует упустить третье место. Их соперник с 39 очками обезопасил себя от вылета.

Протокол игры  
Лестер 2:4 Ньюкасл
    22' Уиллок Джо (0:1)
    34' Дамметт Пол (0:2)
    64' Уилсон Каллум (0:3)
    74' Уилсон Каллум (0:4)
(1:4) Олбрайтон Марк 80'    
(2:4) Ихеаначо Келечи 87'    
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Фофана Уэсли Сёюнджю Чаглар Рикарду Перейра II   69' (Томас Люк (   69') Тилеманс Юри Ндиди Уилфред   63' (Перес Айосе (   63') Олбрайтон Марк Мэддисон Джеймс   77' (Менди Нампалис (   77') Ихеаначо Келечи   71' Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Фухс Кристиан Прат Деннис Чодури Хамза Юндер Дженгиз Уорд Дэнни II
Дубравка Мартин Мёрфи Джейкоб Крафт Эмиль   56' Фернандес Федерико Дамметт Пол Ритчи Мэтт Уиллок Джо   78' (Лонгстафф Шон (   78') Шелви Джонджо Альмирон Мигель   88' (Хендрик Джефф (   88') Уилсон Каллум Сен-Максимен Аллан   84' (Жоэлинтон (   84')
Запасные: Льюис Джамал Кэрролл Эндрю Гейл Дуайт Кларк Киран Гиллеспи Марк Манкильо Хави
07 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Лестер
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
08 Мая 2021, 00:06

Молодцы, лисы. Даешь еще так несколько раз)) Нечего им в ЛЧ делать (как и Вест Хэму, естественно)

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