«Лестер» пропустил четыре мяча в игре с «Ньюкаслом»

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07 Мая 2021, 23:54,
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В стартовом матче 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» безуспешно осаждал ворота «Ньюкасла», но пропускал и пропускал мячи и к 74-й минуте «горел» 0:4. Лишь после этого «лисы» забили два гола, но этого было недостаточно, чтобы спасти игру.
«Лестер» рискует упустить третье место. Их соперник с 39 очками обезопасил себя от вылета.
Протокол игры
|22' Уиллок Джо (0:1)
|34' Дамметт Пол (0:2)
|64' Уилсон Каллум (0:3)
|74' Уилсон Каллум (0:4)
|(1:4) Олбрайтон Марк 80'
|(2:4) Ихеаначо Келечи 87'
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Фофана Уэсли • Сёюнджю Чаглар • Рикарду Перейра II 69' ( Томас Люк ( 69') • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред 63' ( Перес Айосе ( 63') • Олбрайтон Марк • Мэддисон Джеймс 77' ( Менди Нампалис ( 77') • Ихеаначо Келечи • 71'Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль • Фухс Кристиан • Прат Деннис • Чодури Хамза • Юндер Дженгиз • Уорд Дэнни II
Дубравка Мартин • Мёрфи Джейкоб • Крафт Эмиль • 56'Фернандес Федерико • Дамметт Пол • Ритчи Мэтт • Уиллок Джо 78' ( Лонгстафф Шон ( 78') • Шелви Джонджо • Альмирон Мигель 88' ( Хендрик Джефф ( 88') • Уилсон Каллум • Сен-Максимен Аллан 84' ( Жоэлинтон ( 84')
Запасные: Льюис Джамал • Кэрролл Эндрю • Гейл Дуайт • Кларк Киран • Гиллеспи Марк • Манкильо Хави
07 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Лестер
Молодцы, лисы. Даешь еще так несколько раз)) Нечего им в ЛЧ делать (как и Вест Хэму, естественно)