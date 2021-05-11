Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рискует пропустить финал Лиги Европы после травмы, полученной в последнем матче Премьер-лиги против «Астон Виллы».

«Магуайр прошёл обследование. Хорошая новость в том, что он избежал перелома. Он повредил связки, и я надеюсь, что мы ещё увидим его на поле в этом сезоне. Есть надежда, что Гарри восстановится к финалу», - сказал клубному телевидению «МЮ» главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер, дав понять, что Магуайр может не помочь команде в битве за трофей.

В финале Лиги Европы 26 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вильярреала».