Сульшер: «Я всегда хотел, чтобы Кавани остался в клубе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.

«Когда Кавани только присоединился к нам, то я сразу сказал, что он усилит команду и добавит лидерских качеств, я не ошибся, Эдинсон дал даже большее. Конечно, весь наш тренерский штаб знал о результативности Кавани, но он дал команде менталитет победителя – это очень важно. Эдинсон уходит с тренировки одним из последних и своим отношением к делу подает пример молодым футболистам. Я всегда хотел, чтобы Кавани остался в клубе», - цитирует тренера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».