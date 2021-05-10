Сульшер: «Я всегда хотел, чтобы Кавани остался в клубе»

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10 Мая 2021, 20:54,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.
«Когда Кавани только присоединился к нам, то я сразу сказал, что он усилит команду и добавит лидерских качеств, я не ошибся, Эдинсон дал даже большее. Конечно, весь наш тренерский штаб знал о результативности Кавани, но он дал команде менталитет победителя – это очень важно. Эдинсон уходит с тренировки одним из последних и своим отношением к делу подает пример молодым футболистам. Я всегда хотел, чтобы Кавани остался в клубе», - цитирует тренера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Уле Гуннар Сульшер