​«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кавани

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани. Новый трудовой договор уругвайского футболиста рассчитан до конца сезона 2021/2022.

Эдинсон Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» осенью прошлого года после периода без клуба. Всего в этом сезоне Кавани провёл в футболке «красных дьяволов» 35 матчей. В них Эдинсон забил 15 голов и отдал 5 результативных пасов.

Ближайшую игру «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 11 мая. Соперником команды Уле Гуннара Сульшера в календарном поединке Премьер-лиги Англии будет «Лестер».