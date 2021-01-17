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Шоу: «Одно очко лучше, чем ничего»

17 Января 2021, 22:10,

Global Look Press

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу разочарован результатом матча с «Ливерпулем» (0:0).

«Если вы зайдете в раздевалку, то увидите, что никто из наших игроков не был доволен ничьей. Большую часть времени они владели мячом, но мы чувствовали, что нам по силам выиграть. У «Ливерпуля» были моменты, но не такие опасные, как у нас.

Конечно, одно очко лучше, чем ничего. Было грустно играть без фанатов, но нужно привыкать. Всё выглядит так, будто болельщики не вернутся на стадион в ближайшее время. Мы профессиональные футболисты и должны адаптироваться», - цитирует защитника «манкунианцев» BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
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