Шоу: «Одно очко лучше, чем ничего»

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу разочарован результатом матча с «Ливерпулем» (0:0).

«Если вы зайдете в раздевалку, то увидите, что никто из наших игроков не был доволен ничьей. Большую часть времени они владели мячом, но мы чувствовали, что нам по силам выиграть. У «Ливерпуля» были моменты, но не такие опасные, как у нас.

Конечно, одно очко лучше, чем ничего. Было грустно играть без фанатов, но нужно привыкать. Всё выглядит так, будто болельщики не вернутся на стадион в ближайшее время. Мы профессиональные футболисты и должны адаптироваться», - цитирует защитника «манкунианцев» BBC.