Клаттенбург обвинил Клоппа в лицемерии

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14 Января 2021, 14:49,
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Бывший арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург высказался по поводу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Когда Клопп говорит о попытках игроков «Манчестер Юнайтед» всеми силами заработать пенальти, это звучит как лицемерие. Его Салах и Мане тоже умеют использовать эту тактику.
Со времён Фергюсона мы не наблюдали такой вопиющей попытки повлиять на рефери перед большим матчем. Почему-то в прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» побеждал в каждом туре, Клопп этого не делал.
Клопп не любит проигрывать и становится колючим. Он ошибается, предполагая, что вокруг «Манчестер Юнайтед» царит аура, когда арбитры принимают благоприятные для клуба решения. Такое было при Фергюсоне, но с момента его ухода ситуация изменилась.
Это просто интеллектуальные игры – Клопп пытается повлиять на арбитра перед матчем «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Марк Клаттенбург
Да согласен, что то Юрген в последнее время слишком сильно распустил свой язык, ранее был о нем другого мнения. Видать выйграл АПЛ и подумал что он теперь пуп земли.