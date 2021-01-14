Клаттенбург обвинил Клоппа в лицемерии

Бывший арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург высказался по поводу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Когда Клопп говорит о попытках игроков «Манчестер Юнайтед» всеми силами заработать пенальти, это звучит как лицемерие. Его Салах и Мане тоже умеют использовать эту тактику.

Со времён Фергюсона мы не наблюдали такой вопиющей попытки повлиять на рефери перед большим матчем. Почему-то в прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» побеждал в каждом туре, Клопп этого не делал.

Клопп не любит проигрывать и становится колючим. Он ошибается, предполагая, что вокруг «Манчестер Юнайтед» царит аура, когда арбитры принимают благоприятные для клуба решения. Такое было при Фергюсоне, но с момента его ухода ситуация изменилась.

Это просто интеллектуальные игры – Клопп пытается повлиять на арбитра перед матчем «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.