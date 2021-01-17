Хендерсон: «Мы сделали достаточно, чтобы выиграть сегодня»

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17 Января 2021, 21:58,
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Мы немного разочарованы тем, что не смогли набрать три очка дома. Думаю, что мы сделали достаточно, чтобы выиграть сегодня, особенно в первом тайме.
Да, они создали один или два момента, неплохо играли на контратаках, но в целом мы заслужили победу.
В последние несколько недель уровень производительности не соответствует нашему потенциалу. Важно продолжать работать и совершенствоваться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом», - цитирует Хендерсона BBC.
«Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Джордан Хендерсон