Хендерсон: «Мы сделали достаточно, чтобы выиграть сегодня»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Мы немного разочарованы тем, что не смогли набрать три очка дома. Думаю, что мы сделали достаточно, чтобы выиграть сегодня, особенно в первом тайме.

Да, они создали один или два момента, неплохо играли на контратаках, но в целом мы заслужили победу.

В последние несколько недель уровень производительности не соответствует нашему потенциалу. Важно продолжать работать и совершенствоваться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом», - цитирует Хендерсона BBC.

«Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.