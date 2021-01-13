Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ждёт матча с «Ливерпулем»

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13 Января 2021, 10:35,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Ливерпуля» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы ждем встречи с чемпионом, готовы к этому испытанию. «Ливерпуль» великолепно провел последние несколько сезонов, но «Манчестер Юнайтед» очень голоден. В этом поединке будет проверка характера и уровня моих футболистов», - приводит слова норвежского специалиста издание BBC Sport.
Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17-го января, на стадионе «Энфилд».
После 17 туров «красные дьяволы» лидируют в АПЛ, опережая мерсисайдцев на три балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
Вся надежда на ковид
Главное...не сыграть, как с Сити, когда две команды играли вторым номером...нынешний ливер можно обыграть только давлением...а его в последнее время, мягко говоря, мало