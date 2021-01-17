Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фред – о матче с «Ливерпулем»: «Мы выйдем играть на победу»

17 Января 2021, 18:50,

Global Look Press

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Нельзя сказать, что это финал. Просто важная игра. Результат сегодняшнего матча никак не определит чемпиона. Очевидно, что мы можем остаться на вершине – это здорово, но и другие команды продолжают бороться.

Устроит ли нас ничья? Мы никогда об этом не думаем, все выходят играть на победу. Сегодня встретятся две команды, которые любят владеть мячом, это будет отличный матч. Думаю, что фанатам понравится», - цитирует Фреда globoesporte.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Фред Сантос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
17 Января 2021, 19:16

Кабы на разгром не устроились...

0
snk6565
17 Января 2021, 19:01

Ну, если этот буратино так сказал...то дровами ляжем...опять будем жаться назад полным составом...дай Бог, чтобы я ошибался
GGMU

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола