Фред – о матче с «Ливерпулем»: «Мы выйдем играть на победу»

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Нельзя сказать, что это финал. Просто важная игра. Результат сегодняшнего матча никак не определит чемпиона. Очевидно, что мы можем остаться на вершине – это здорово, но и другие команды продолжают бороться.

Устроит ли нас ничья? Мы никогда об этом не думаем, все выходят играть на победу. Сегодня встретятся две команды, которые любят владеть мячом, это будет отличный матч. Думаю, что фанатам понравится», - цитирует Фреда globoesporte.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.