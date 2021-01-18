«Ливерпуль» показал худший старт сезона при Клоппе

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Манчестер Юнайтед». Поединок, состоявшийся на «Энфилде», завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщает Stats Foot, мерсисайдцы показали худший старт в чемпионате Англии при Юргене Клоппе. По итогам 18 туров на счету «красных» 34 набранных балла.

Хуже было только в сезоне-2015/2016, когда немецкого специалиста назначили на пост рулевого команды посреди чемпионата. Тогда в 18 турах «Ливерпуль» набрал лишь 27 очков.

Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Клоппа проведут на своем поле против «Бёрнли» 21-го января.