Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» показал худший старт сезона при Клоппе

18 Января 2021, 10:46,

Global Look Press

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Манчестер Юнайтед». Поединок, состоявшийся на «Энфилде», завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщает Stats Foot, мерсисайдцы показали худший старт в чемпионате Англии при Юргене Клоппе. По итогам 18 туров на счету «красных» 34 набранных балла.

Хуже было только в сезоне-2015/2016, когда немецкого специалиста назначили на пост рулевого команды посреди чемпионата. Тогда в 18 турах «Ливерпуль» набрал лишь 27 очков.

Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Клоппа проведут на своем поле против «Бёрнли» 21-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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