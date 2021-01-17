Клопп: «Мне нравится, как играет моя команда»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Если бы мы выиграли со счётом 1:0, то это было бы совершенно нормально. Вы не можете сыграть против «Манчестер Юнайтед», не позволив им создать ни одного момента. Это невозможно. Они находятся в хорошей форме.

В первом тайме мы отлично прессинговали и здорово двигали мяч, но не забили, а это самое главное в футболе.

Второй тайм был более открытым, они создали два хороших момента, но Алиссон нас спас.

Мне нравится, как играют мои парни, это касается как индивидуальной игры, так и командной», - цитирует Клоппа BBC.