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Мане сыграет против «Манчестер Юнайтед»

16 Января 2021, 16:06,

Global Look Press

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане поможет своей команде в центральном поединке 19-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Меня жестко атаковали в игре с «Астон Виллой», понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. После окончания встречи я приложил лед к ушибу, и все прошло. Я хорошо себя чувствую и готов к противостоянию с «красными дьяволами», - рассказал сенегальский вингер клубной пресс-службе.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на «Энфилде» в воскресенье, 17-го января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Садио Мане
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