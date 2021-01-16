Мане сыграет против «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане поможет своей команде в центральном поединке 19-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Меня жестко атаковали в игре с «Астон Виллой», понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. После окончания встречи я приложил лед к ушибу, и все прошло. Я хорошо себя чувствую и готов к противостоянию с «красными дьяволами», - рассказал сенегальский вингер клубной пресс-службе.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на «Энфилде» в воскресенье, 17-го января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.