Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Линекер отреагировал на ничью в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

18 Января 2021, 08:49,

Depositphotos

Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от центрального поединка 19-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Голов мы не увидели. Зато была хорошая игра, к которой стремятся оба коллектива. В этом сезоне Премьер-лиги очень напряженная борьба за чемпионский титул», - гласит сообщение Линекера в «Твиттере».

После 18 туров «красные дьяволы» набрали 37 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдцы с 34 очками располагаются на четвертой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гари Линекер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола