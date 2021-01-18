Линекер отреагировал на ничью в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от центрального поединка 19-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Голов мы не увидели. Зато была хорошая игра, к которой стремятся оба коллектива. В этом сезоне Премьер-лиги очень напряженная борьба за чемпионский титул», - гласит сообщение Линекера в «Твиттере».

После 18 туров «красные дьяволы» набрали 37 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдцы с 34 очками располагаются на четвертой строчке.