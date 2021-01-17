Магуайр – о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы разочарованы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат встречи с «Ливерпулем» (0:0).

«Они начали матч лучше нас, но во втором тайме мы создали гораздо больше. У нас были отличные моменты, мы должны были побеждать.

Многие говорят, что «Ливерпуль» остался без своих центральных защитников, но ведь даже при этом у них отличный состав.

Мы очень хотели победить, вы могли видеть это во втором тайме. Сейчас команда немного разочарована», - цитирует Магуайра BBC.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сохранил первое место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» после восемнадцати туров занимает третью строчку.