Магуайр – о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы разочарованы»

|
17 Января 2021, 21:46,
|
|
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат встречи с «Ливерпулем» (0:0).
«Они начали матч лучше нас, но во втором тайме мы создали гораздо больше. У нас были отличные моменты, мы должны были побеждать.
Многие говорят, что «Ливерпуль» остался без своих центральных защитников, но ведь даже при этом у них отличный состав.
Мы очень хотели победить, вы могли видеть это во втором тайме. Сейчас команда немного разочарована», - цитирует Магуайра BBC.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сохранил первое место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» после восемнадцати туров занимает третью строчку.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Гарри Магуайр