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Алиссон был очень близок к переходу в «Реал»

08 Января 2021, 23:55,

Global Look Press

Вратарская позиция в «Ливерпуле» стала стабильной с 2018 года, когда «красные» купили у «Ромы» голкипера сборной Бразилии Алиссона Бекера. В Серии А он пропустил 66 голов в 64 матчах, заработав 26 «сухарей». Тем не менее, «Ливерпуль» мог не успеть перехватить этого игрока у «Реала».

- Это покажется странным, но я в восторге от трансфера, которого могло не быть. Алиссон мог оказаться в «Реале», - сказал агент футболиста Фабрицио де Веччи AS. - Он играл в «Роме», куда его взял Вальтер Сабатини, и мой наставник Эрнесто Бронцетти умер. Мне бы хотелось завершить его сделку. И правда в том, что я был очень близок к этому. Всем известно, что Эрнесто совершил много трансферов между «джалоросси» и Мадридом. Это мог быть приятный способ почтить его память.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Рома, Алиссон, Реал Мадид
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