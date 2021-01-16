Фергюсон считает «Ливерпуль» феноменальным

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о своём отношении к игре «Ливерпуля» в последнее время.

«К счастью, я уже был на пенсии, когда смотрел игру «Ливерпуля» в последние два года. Они были феноменальны», – рассказал именитый шотландский наставник.

Сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Он является одним из самых титулованных тренеров в английском футболе, одними из самых значимых являются 13 побед в английской Премьер-лиге и два трофея Лиги чемпионов. Именно при шотландце «Манчестер Юнайтед» выиграл последнее чемпионство в 2013 году.