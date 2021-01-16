Фергюсон считает «Ливерпуль» феноменальным

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16 Января 2021, 00:15,
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о своём отношении к игре «Ливерпуля» в последнее время.
«К счастью, я уже был на пенсии, когда смотрел игру «Ливерпуля» в последние два года. Они были феноменальны», – рассказал именитый шотландский наставник.
Сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Он является одним из самых титулованных тренеров в английском футболе, одними из самых значимых являются 13 побед в английской Премьер-лиге и два трофея Лиги чемпионов. Именно при шотландце «Манчестер Юнайтед» выиграл последнее чемпионство в 2013 году.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Алекс Фергюсон, Апл
Такое признание от мэтра - это триумф. Такой Ливерпуль заслужил всё, что выиграл, и во всём этом заслуга Клоппа! Тем не менее, несмотря на то, что многие тренеры сейчас на пике своих возможностей и выжимают из своих команд невозможное в АПЛ, я бы глянул на противостояние Клоппа и Фергюсона. Потому что многие тренеры проиграли Клоппу и безоговорочно, но мэтр бы так просто не сдался.