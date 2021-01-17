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Тьяго: «Мы довольны своей игрой»

17 Января 2021, 23:19,

Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Мы никогда не будем довольны, если не заработали три очка. Мы провели отличный первый тайм, а во втором играли на одном уровне с соперником. Думаю, что наша команда довольна своей игрой, но нам нужно стать ещё лучше, чтобы стать чемпионами.

Отсутствие фанатов? Мы должны играть за них, потому что это тяжелое время для всех нас. Конечно, с болельщиками всё будет иначе», - цитирует испанского полузащитника пресс-служба «Ливерпуля».

Подопечные Клоппа рискуют опуститься на четвертую строчку по итогам восемнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Тьяго Алькантара
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