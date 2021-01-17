Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку

В рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу сошлись лидеры турнира – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

К центральному матчу 19-го тура «Манчестер Юнайтед», проведший всего 17 игр, подходил с историческим достижением. 1222 дня «красные дьяволы» не были единоличными лидерами АПЛ. Представляете, почти три с половиной года мы не видели «Манчестер Юнайтед» во главе таблицы АПЛ, и вот уже команда Сульшера в статусе номера один подходит к матчу с «Ливерпулем». С тем самым «Ливерпулем», который с вершины подвинули.

Матч за шесть очков – отлично подходящий штамп к битве на «Энфилде». Одна победа разделяла «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» до очной встречи, искать лишнюю мотивацию не приходилось. Хозяева больше недели отдыхали, Клопп выпустил привычное атакующее трио: Салах – Фирмино – Мане, а Сульшер доверил нападение Марсьялю и Рэшфорду под чутким руководством Бруну Фернандеша и Поля Погба.

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В первом тайме услуги атаки «МЮ» практически не понадобились. Первые полчаса «красные дьяволы» даже в сторону хозяйских ворот не били, просто получая атаки «Ливерпуля». Правда, у банды Клоппа не получалось быстро двигаться. «Ливерпуль» тотально владел территорией, часто накатывался позиционно, но завершающая стадия проседала. То прострел неточный пойдёт, то удар мимо ворот. За первые восемь попыток «Ливерпуль» ни разу не сумел угодить в створ. Футбол без моментов продолжался весь первый тайм.

Единственным стоящим моментом первого тайма стал дриблинг Салаха, приведший к отскоку на Фирмино. Роберто занервничал, сразу пробил из выгодной ситуации, а поэтому удар смазал. Давид де Хеа качественно отыграл на линии ворот. Вспоминается ещё удар Бруну Фернандеша со стандарта, просвистевший мимо створа. На вторые 45 минут команды вышли ровно с тем же настроем. Ничья – лучшее из зол, давайте будем оборонять ворота и атаковать оставшимися силами.

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Больше, конечно, атаковал «Ливерпуль». Роберто Фирмино обманул финтом Фреда, а затем отдал пас Салаху. Мохамед завозился, в итоге пробивал из-под Магуайра, упустив уже позицию. Только угловой удар заработан. «Красные» атаковали больше, однако чуть не пропустили после отличного выпада «МЮ». Рэшфорд подключил Люка Шоу, а тот слева прострелил на линию вратарской. Сразу три игрока «Ливерпуля» за Бруну Фернандешем не уследили, а тот пробил в касание с пяти метров. Алиссон совершил настоящий сейв.

На финише матча ещё один шикарный шанс получил «МЮ». Поль Погба открылся на пас с фланга и мощным ударом лупанул в Алиссона с шести метров. «Ливерпуль» атаковал гораздо больше, но «Манчестер Юнайтед» - опаснее. В итоге закономерная ничья лидеров АПЛ, которая оставила «дьяволов» лидерами, а команду Клоппа уронила на третье место.