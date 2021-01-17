Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку

17 Января 2021, 21:22,

fratria.ru

В рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу сошлись лидеры турнира – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Протокол игры  
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Фабиньо Энрике   66' Хендерсон Джордан Робертсон Эндрю Шакири Джердан   33'   76' (Джонс Кёртис (   76') Тьяго Алькантара Вейналдум Джорджиньо   89' (Милнер Джеймс (   89') Салах Мохамед Фирмино Роберто   85' (Ориги Дивок (   85') Мане Садио
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Уильямс Неко Уильямс Рис III Минамино Такуми
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Фред Сантос Мактоминай Скотт Погба Поль Фернандеш Бруну   89' (Гринвуд Мэйсон (   89') Марсьяль Антони   61' (Кавани Эдинсон (   61') Рэшфорд Маркус
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Ван де Бек Донни Матич Неманья Теллес Алекс Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
17 января. Стадион "Энфилд".

 

К центральному матчу 19-го тура «Манчестер Юнайтед», проведший всего 17 игр, подходил с историческим достижением. 1222 дня «красные дьяволы» не были единоличными лидерами АПЛ. Представляете, почти три с половиной года мы не видели «Манчестер Юнайтед» во главе таблицы АПЛ, и вот уже команда Сульшера в статусе номера один подходит к матчу с «Ливерпулем». С тем самым «Ливерпулем», который с вершины подвинули.

Матч за шесть очков – отлично подходящий штамп к битве на «Энфилде». Одна победа разделяла «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» до очной встречи, искать лишнюю мотивацию не приходилось. Хозяева больше недели отдыхали, Клопп выпустил привычное атакующее трио: Салах – Фирмино – Мане, а Сульшер доверил нападение Марсьялю и Рэшфорду под чутким руководством Бруну Фернандеша и Поля Погба.

Embed from Getty Images

В первом тайме услуги атаки «МЮ» практически не понадобились. Первые полчаса «красные дьяволы» даже в сторону хозяйских ворот не били, просто получая атаки «Ливерпуля». Правда, у банды Клоппа не получалось быстро двигаться. «Ливерпуль» тотально владел территорией, часто накатывался позиционно, но завершающая стадия проседала. То прострел неточный пойдёт, то удар мимо ворот. За первые восемь попыток «Ливерпуль» ни разу не сумел угодить в створ. Футбол без моментов продолжался весь первый тайм.

Единственным стоящим моментом первого тайма стал дриблинг Салаха, приведший к отскоку на Фирмино. Роберто занервничал, сразу пробил из выгодной ситуации, а поэтому удар смазал. Давид де Хеа качественно отыграл на линии ворот. Вспоминается ещё удар Бруну Фернандеша со стандарта, просвистевший мимо створа. На вторые 45 минут команды вышли ровно с тем же настроем. Ничья – лучшее из зол, давайте будем оборонять ворота и атаковать оставшимися силами.

Embed from Getty Images

Больше, конечно, атаковал «Ливерпуль». Роберто Фирмино обманул финтом Фреда, а затем отдал пас Салаху. Мохамед завозился, в итоге пробивал из-под Магуайра, упустив уже позицию. Только угловой удар заработан. «Красные» атаковали больше, однако чуть не пропустили после отличного выпада «МЮ». Рэшфорд подключил Люка Шоу, а тот слева прострелил на линию вратарской. Сразу три игрока «Ливерпуля» за Бруну Фернандешем не уследили, а тот пробил в касание с пяти метров. Алиссон совершил настоящий сейв.

На финише матча ещё один шикарный шанс получил «МЮ». Поль Погба открылся на пас с фланга и мощным ударом лупанул в Алиссона с шести метров. «Ливерпуль» атаковал гораздо больше, но «Манчестер Юнайтед» - опаснее. В итоге закономерная ничья лидеров АПЛ, которая оставила «дьяволов» лидерами, а команду Клоппа уронила на третье место.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
17 Января 2021, 21:28

Сульшер приехал за 0-0. Поэтому можно назвать его победителем этого матча)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола