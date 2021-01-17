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Сульшер: «Я знаю, что парни могут играть ещё лучше»

17 Января 2021, 21:53,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в игре с «Ливерпулем» (0:0).

«Результат сегодняшнего можно будет считать хорошим, если мы выиграем следующую игру. Обидно, что мы не реализовали свои шансы. Я разочарован.

Во втором тайме мы были сильнее, а вот в первом играли плохо, потому что не могли найти себя.

Мы стали лучше и продолжаем прогрессировать. Я знаю, что мои парни могут играть ещё лучше», - цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» по итогам восемнадцатого тура сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице.

В среду, 20 января, «манкунианцы» на выезде сыграют с «Фулхэмом».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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