Сульшер: «Я знаю, что парни могут играть ещё лучше»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в игре с «Ливерпулем» (0:0).

«Результат сегодняшнего можно будет считать хорошим, если мы выиграем следующую игру. Обидно, что мы не реализовали свои шансы. Я разочарован.

Во втором тайме мы были сильнее, а вот в первом играли плохо, потому что не могли найти себя.

Мы стали лучше и продолжаем прогрессировать. Я знаю, что мои парни могут играть ещё лучше», - цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» по итогам восемнадцатого тура сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице.

В среду, 20 января, «манкунианцы» на выезде сыграют с «Фулхэмом».