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​Сульшер: «Если забраться на Эверест и присесть, то замёрзнешь насмерть»

17 Января 2021, 12:38,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер предостерегает свою команду от самоуспокоенности после выхода на первое место в Премьер-лиге.

«Наше лидерство является результатом тяжёлой работы всех – персонала, футболистов, болельщиков. Было много работы и терпения, чтобы добраться до лидерства. Но если забраться на Килиманджаро или Эверест, присесть и расслабиться, что произойдёт? Ты замёрзнешь насмерть. Так что нам нужно двигаться дальше», - сказал Сульшер клубной пресс-службе.

В воскресенье, семнадцатого января, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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0
feldkurat
17 Января 2021, 13:00

Трепач, как будто он был на Эвересте.

0
andpet
17 Января 2021, 13:09

это всего лишь пример и очень хороший для этого не надо там быть.если будем думать что уже всё то так и будет.думаю сегодня так и случится не верю что выиграем у ливера.

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