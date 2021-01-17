​Сульшер: «Если забраться на Эверест и присесть, то замёрзнешь насмерть»

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17 Января 2021, 12:38,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер предостерегает свою команду от самоуспокоенности после выхода на первое место в Премьер-лиге.
«Наше лидерство является результатом тяжёлой работы всех – персонала, футболистов, болельщиков. Было много работы и терпения, чтобы добраться до лидерства. Но если забраться на Килиманджаро или Эверест, присесть и расслабиться, что произойдёт? Ты замёрзнешь насмерть. Так что нам нужно двигаться дальше», - сказал Сульшер клубной пресс-службе.
В воскресенье, семнадцатого января, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
Трепач, как будто он был на Эвересте.
это всего лишь пример и очень хороший для этого не надо там быть.если будем думать что уже всё то так и будет.думаю сегодня так и случится не верю что выиграем у ливера.