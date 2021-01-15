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«Манчестер Юнайтед» назвал Руни легендой

15 Января 2021, 22:48,

LiveSport.Ru

Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» отреагировал на завершение карьеры 35-летнего английского полузащитника Уэйна Руни.

«Капитан. Автор голов. Легенда. Спасибо за воспоминания!», - написала пресс-служба «манкунианцев».

Напомним, Уэйн Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2017 год, когда провёл 383 игры за клуб и забил 183 гола. Полузащитник также сыграл 120 матчей за сборную Англии, в которых отправил в ворота соперников 53 мяча. Сейчас англичанин возглавляет «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе, втором по важности дивизионе в Англии. Команда на данный момент находится в зоне вылета, на 22-м месте из 24.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, Дерби, Апл, Чемпионшип
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