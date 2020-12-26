Тирни после победы над «Челси»: «Это начало»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни прокомментировал победу над «Челси» (3:1).

- Это начало, мы нуждались в победе сегодня, - заявил Тирни Sky Sports. - Нужно было подарить болельщикам позитив. У нас были плохие результаты по ходу сезона, посему это начало. Мы были лучше в дебюте и не стали ждать счета 0:1, чтобы начать играть и создавать моменты. Мы встали с той ноги. Это может стать отправной точкой. Мы хотели победить, набрать три очка и медленно, но уверенно начать взбираться вверх по турнирной таблице.

Отметим, что «канониры» не побеждали на протяжении последних восьми матчей Премьер-лиги.