Джака прокомментировал победу над «Челси»

Хавбек лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался о домашней победе над «Челси» в поединке 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

«Мы понимали, что предстоит очень тяжелый матч. Но наша команда очень хорошо отработала, как единый коллектив. В настоящий момент «Арсенал» может набирать очки, только если играет подобным образом. Команда полностью выполнила установку тренерского штаба. Мы прессинговали и были сконцентрированы все 95 минут», - приводит слова швейцарца портал Goal.

«Арсенал» набрал 17 баллов после 15 туров и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.