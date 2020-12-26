От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней

В рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу состоялось лондонское дерби: «Арсенал» принимал «Челси».

Дела у команды Микеля Артеты шли скверно. Скорее даже, просто летели в пропасть. Положение у «Арсенала» катастрофическое. «Канониры» были в четырёх очках и трёх местах от зоны вылета. И находятся там абсолютно заслуженно, в этом сезоне они правда ближе к аутсайдерам. Болельщики «Арсенала» уже не мечтают о еврокубках, главная цель – вернуть Арсена Венгера, как бы смешно это не звучало. Последняя победа в АПЛ датирована первым ноября.

По такой картине «Челси» - явный фаворит лондонского дерби. Команда Лэмпарда умеет атаковать, иногда и обороняться. И шли был «синие» в лидерах, но декабрь неудачным получился. Два поражения при двух победах позволили «Ливерпулю» убежать на эти самые шесть очков. А «Челси» из-за этого вывалился из первой четвёрки. Матч против «Арсенала» - хорошее подспорье чтобы вернуться. Соперник сейчас слаб.

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Однако ни о каком преимуществе «синих» на старте матч речь не шла. В обоюдные атаки убегали соперники - «Арсенал» заработал пару угловых, а Кристиан Пулишич - штрафной удар, с которого едва не отличился Мейсон Маунт. Его уда пришёлся в штангу. Вот именно точности «синим» не хватало. Все набеги завершались ударами в молоко, поэтому к моменту, когда «Арсенал» счёт открыл, у «Челси» в графе «попадания в створ» значился ноль. Хотя и для «канониров» голевым стал первый удар в створ.

Киран Тирни с левого края вошёл в штрафную площадь и был сбит Рисом Джеймсом. VAR помог Майклу Оливеру указать на 11-метровую отметку, а Пьер-Эмерик Обамеянг, оставшийся на скамейке запасных, «помог» реализовать пенальти Ляказетту. Александр чётко разбросал мяч и Менди по разным углам - 1:0. После гола «Арсенал» поймал кураж и в раздевалку отличился второй раз. Вторым ударом в створ ворот Менди.

Букайо Сака заработал перспективный стандарт в двух метрах от штрафной площади, а Гранит Джака великолепно его исполнил - 2:0. Два удара по статичному мячу - два гола и отличный задел перед вторым таймом. Лэмпарда не устроила игра Ковачича и Вернера, обоих он убрал в перерыве, но лучше не стало. «Арсенал» забил третий, пусть и немного курьёзный гол. Букайо Сака вроде бы навесить пытался после разрезающей передачи Смит-Роу, но мяч по замысловатой траектории влетел в дальний угол, зацепив штангу - 3:0.

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Четвёртый гол обязан был забивать Мартинелли, но его удар из убойной позиции после прострела Тирни каким-то чудом парировал Менди. У «канониров» были ещё моменты, а «Челси» размяк и вообще ничего не показывал, но за три минуты до конца матча всё-таки ушёл от разгрома. Тэмми Абрахам грудью занёс мяч в сетку, воспользовавшись прострелом Каллума Хадсона-Одои. А в компенсированное время победа «Арсенала» и вовсе могла стать минимальной, но Жоржиньо не реализовал пенальти.

Последний раз «Арсенал» побеждал в рамках АПЛ первого ноября, тогда минимально был бит «Манчестер Юнайтед». Затем множество более слабых оппонентов поиздевалось над командой Микеля Артеты, но лондонское дерби «канониры» выиграли, знатно ударив по амбициям «Челси», выпавшего из первой пятёрки.

Иван Терентьев