Агент Эмерсона не верит в возвращение игрока в Италию

Агент защитника «Челси» Эмерсона Фернандо Гарсия продолжат спекулировать на теме продолжения карьеры своего клиента. В СМИ постоянно появляется информация о возможном уходе экс-футболиста «Ромы» со «Стэмфорд Бридж» в ближайшее зимнее трансферное окно.

- Я не думаю, что он уйдет в январе, - заявил Гарсия FcInter1908.it. - Не знаю, будет ли у него вообще возможность вернуться в Италию. На сегодняшний день у меня не было никаких контактов с «Интером».

Наставник миланского клуба Антонио Конте хорошо знает Эмерсона по совместной работе в «Челси». «Они уважают друг друга, но у Эмерсона также хорошие отношения и с Фрэнком Лэмпардом», - добавил Гарсия.

В этом сезоне защитник провел в «Челси» лишь семь официальных матчей.