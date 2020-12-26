​«Челси» потратил 222 млн фунтов, но показатели ухудшились

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26 Декабря 2020, 22:53,
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Летом «Челси» развернул активную трансферную кампанию, подписав за 222 миллиона фунтов Тимо Вернера, Кая Хаверца и других качественных исполнителей. Тем не менее, показатели лондонцев ухудшились. В прошлом чемпионате после пятнадцати туров команда Фрэнка Лэмпарда имела в своём активе 29 очков. Теперь на этой же отметке у «пенсионеров» на четыре зачётных балла меньше, обращает внимание ESPN.
«Челси» в субботу проиграл «Арсеналу» со счётом 1:3 и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Уже 28 декабря команда Фрэнка Лэмпарда проведёт следующий матч – против «Астон Виллы» на родном «Стэмфорд Бридж».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси
лиха беда начало...
не травите душу, это вообще не игра и характера нет у команды.