Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Челси» потратил 222 млн фунтов, но показатели ухудшились

26 Декабря 2020, 22:53,

Global Look Press

Летом «Челси» развернул активную трансферную кампанию, подписав за 222 миллиона фунтов Тимо Вернера, Кая Хаверца и других качественных исполнителей. Тем не менее, показатели лондонцев ухудшились. В прошлом чемпионате после пятнадцати туров команда Фрэнка Лэмпарда имела в своём активе 29 очков. Теперь на этой же отметке у «пенсионеров» на четыре зачётных балла меньше, обращает внимание ESPN. 

«Челси» в субботу проиграл «Арсеналу» со счётом 1:3 и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Уже 28 декабря команда Фрэнка Лэмпарда проведёт следующий матч – против «Астон Виллы» на родном «Стэмфорд Бридж».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Leonardis
26 Декабря 2020, 23:55

лиха беда начало...

0
Oleg-Chelsea
26 Декабря 2020, 22:57

не травите душу, это вообще не игра и характера нет у команды.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола