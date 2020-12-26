​«Челси» потратил 222 млн фунтов, но показатели ухудшились

Летом «Челси» развернул активную трансферную кампанию, подписав за 222 миллиона фунтов Тимо Вернера, Кая Хаверца и других качественных исполнителей. Тем не менее, показатели лондонцев ухудшились. В прошлом чемпионате после пятнадцати туров команда Фрэнка Лэмпарда имела в своём активе 29 очков. Теперь на этой же отметке у «пенсионеров» на четыре зачётных балла меньше, обращает внимание ESPN.

«Челси» в субботу проиграл «Арсеналу» со счётом 1:3 и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Уже 28 декабря команда Фрэнка Лэмпарда проведёт следующий матч – против «Астон Виллы» на родном «Стэмфорд Бридж».