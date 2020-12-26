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Артета: «У «Челси» сильнейший состав в Премьер-лиге»

26 Декабря 2020, 18:15,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу «Челси» в преддверии дерби.

«На сегодняшний день, вероятно, именно у «Челси» сильнейший состав в Премьер-лиге. Они действительно хорошо себя показывают, Фрэнк Лэмпарда проделывает действительно хорошую работу. У него есть команда, полная веры и уверенности. У них было несколько поражений, но они успели вернуться на победный путь. Наверняка «Челси» будет бороться за титул АПЛ», - приводит слова Артеты Goal.com.

Матч между «Арсеналом» и «Челси» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (1)
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0
snk6565
26 Декабря 2020, 18:30

Это он уже начал оправдываться???...получше ничего не придумал??))))

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