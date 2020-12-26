«Арсенал» и «Челси» объявили составы на дерби, Обамеянг в запасе

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26 Декабря 2020, 19:37,
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В программе Boxing Day с точки зрения вывески наиболее интересным будет противостояние «Арсенала» и «Челси».
Главный тренер «канониров» Микель Артета включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Лено, Бельерин, Мари, Холдинг, Тирни, Сака, Эльнени, Джака, Смит-Роу, Ляказетт, Мартинелли.
Пьер-Эмерик Обамеянг, который два последних матча пропустил из-за повреждения, остался в запасе.
Рулевой «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Менди, Джеймс, Зума, Силва, Чилвел, Канте, Ковачич, Маунт, Абрахам, Пулишич, Вернер.
Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 20:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг