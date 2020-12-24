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Озил: «Конечно, мне бы хотелось помочь «Арсеналу», особенно сейчас»

24 Декабря 2020, 00:24,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил сожалеет о проблемах своей команды в Премьер-лиге.

- Сейчас очень сложное время для каждого в клубе, и не только для меня. Сложившаяся ситуация расстраивает каждого. Конечно, мне бы хотелось помочь команде, особенно сейчас, но поскольку мне не предоставляется шанс, просто надеюсь, что результаты улучшатся в самое ближайшее время, - написал 32-летний игрок в «Твиттере».

Контракт Озила рассчитан еще на полгода, в текущем сезоне он не провел ни одного матча и не был заявлен на Лигу Европы и исключено из списка игроков, которые имеют право играть в Премьер-лиге. Добавим, что у хавбека самая большая зарплата в клубе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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