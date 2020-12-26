​Сака: «Арсенал» - хорошая команда, нам просто не везло»

Футболист «Арсенала» Букайо Сака дал комментарий после победы над «Челси» в лондонском дерби со счётом 3:1. Один из голов «канониров», выигравших в АПЛ впервые с 1 ноября, на свой счёт записал как раз Сака.

«Мы чувствуем, что являемся хорошей командой, которой просто не везло с результатами и красными карточками. Эта победа очень важна для нашей уверенности. Было сложно, но мы преодолели это и стараемся изо всех сил.

Мы выросли рядом друг с другом. Молодые игроки хотят играть и питают страсть к этому клубу. Мы хотим делать болельщиков «Арсенала» счастливыми», - рассказал Сака в интервью BBC.