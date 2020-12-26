Артета: «Лучшее лекарство для «Арсенала» - победа над «Челси»

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26 Декабря 2020, 13:25,
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Рулевой лондонского «Арсенал» Микель Артета пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Челси» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.
«Игроки не должны обвинять друг друга в неудачах. Думаю, ближайшие игры будут иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, куда мы будем двигаться в АПЛ. Лучшее лекарство в нынешней ситуации - победа над «Челси», - приводит слова испанского специалиста издание Goal.
Матч «Арсенал» - «Челси» состоится в субботу, 26-го декабря, на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.
Перед дерби «канониры» занимают 15-е место в таблице АПЛ, а «пенсионеры» располагаются на пятой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Арсенал Лондон, Микель Артета
У нас в Челси такой же Артета... они друг друга стоят. В Челси может быть состав чуть лучше. А вопрос такой: "Артета, а что будет, если ты еще и этому слабому составу Челси проиграешь...полная депрессия" Кто из них выиграет - можно монетку подкидывать.