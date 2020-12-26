​Лэмпард: «Я злой»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после поражения от «Арсенала» в дерби (1:3).

«Того, что мы делали, было недостаточно. Мы сражались только во втором тайме. Игроки, которые вышли на замену, добавили скорости и энергии.

Я беру на себя ответственность, но футболисты тоже должны нести ответственность. Посыл был ясен: «Арсенал» - опасная команда. Когда ты играешь на 60-70%, то невозможно выиграть ни одного матча.

Я злой, потому что хочу, чтобы мы побеждали. Мы имели возможность выйти на второе место, но получили то, что заслужили», - сказал Лэмпард в интервью Sky Sports.