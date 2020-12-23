Лэмпард считает «Арсенал» хорошей командой, несмотря на последние неудачи

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящее противостояние с «Арсеналом» в 15-ом туре английской Премьер-лиги.

«Я не хочу говорить о трудностях «Арсенала», это просто хорошая команда с хорошим тренером. В последнее время у них были плохие результаты. Но в этом сезоне большинству команд Премьер-лиги не хватает стабильности», - заявил он, сообщает L’Équipe. «Меня интересует не то, где именно они находятся, а то, какую ценность имеет клуб. И я знаю, что это отличная команда».

Матч между «Арсеналом» и «Челси» пройдёт 26-го декабря в 20:30 на «Эмирейтс».