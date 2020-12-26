Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Артета: «Надеюсь, это поворотный момент»

26 Декабря 2020, 23:04,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Челси» (3:1). «Канониры» выиграли в Премьер-лиге впервые с 1 ноября.

«Это действительно большая победа для нас. Мы были очень разочарованы в последнее время – не столько игрой, сколько результатами. Наши игроки переживали, наши фанаты переживали…

Нет ничего лучше, чем победа в дерби с «Челси» в Boxing Day. Надеюсь, это поворотный момент. Я знаю, что ребята способны играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош «Челси», но в важные моменты игры мы были сильнее.

Травмы, коронавирус, игра вдесятером… После всего этого начинаешь думать, что тебе нужно для победы в матче. Приятно дать что-то болельщикам, ведь я могу представить, насколько они были разочарованы. Мы хорошо начали матч и доминировали. Это вселяет в команду уверенность. Давайте продолжать. Нам предстоит многое улучшить», - сказал Артета Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола