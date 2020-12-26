​Артета: «Надеюсь, это поворотный момент»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Челси» (3:1). «Канониры» выиграли в Премьер-лиге впервые с 1 ноября.

«Это действительно большая победа для нас. Мы были очень разочарованы в последнее время – не столько игрой, сколько результатами. Наши игроки переживали, наши фанаты переживали…

Нет ничего лучше, чем победа в дерби с «Челси» в Boxing Day. Надеюсь, это поворотный момент. Я знаю, что ребята способны играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош «Челси», но в важные моменты игры мы были сильнее.

Травмы, коронавирус, игра вдесятером… После всего этого начинаешь думать, что тебе нужно для победы в матче. Приятно дать что-то болельщикам, ведь я могу представить, насколько они были разочарованы. Мы хорошо начали матч и доминировали. Это вселяет в команду уверенность. Давайте продолжать. Нам предстоит многое улучшить», - сказал Артета Sky Sports.