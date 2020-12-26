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Лэмпард - о календаре «Челси»: «Не могу назвать это честной игрой»

26 Декабря 2020, 09:09,

Global Look Press

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард критически высказался о календаре своей команды.

«Челси» сыграет дважды за 48 часов, в то время как другие клубы, которые борются с нами за высокие места, проведут два матча в течение трех дней. Не могу назвать это честной игрой. Это неправильно. Моя команда не будет иметь нормального отдыха по сравнению с другими клубами», - приводит слова специалиста портал Goal.

26 декабря «Челси» встретится с «Арсеналом» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги, а уже 28-го декабря команда Фрэнка Лэмпарда сыграет против бирмингемской «Астон Виллы».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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