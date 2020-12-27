Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Лено стал вторым вратарём АПЛ, взявшим пенальти от Жоржиньо

27 Декабря 2020, 00:43,

Global Look Press

В субботу вечером в английской Премьер-лиге проходило дерби Лондона между «Арсеналом» и «Челси». Команда Микеля Артеты отпраздновала победу со счётом 3:1, прервав безвыигрышную серию в чемпионате, длившуюся 55 дней.

В концовке поединка на «Эмирейтс» Бернд Лено взял пенальти от полузащитника «Челси» Жоржиньо. Как сообщает Squawka, немец стал вторым вратарём в Премьер-лиге Англии, взявшим пенальти от Жоржиньо. В сентябре уходящего года это удавалось голкиперу «Ливерпуля» Алиссону.

Победа над «Челси» позволила «Арсеналу» подняться на четырнадцатое место в таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Бернд Лено, Алиссон, Жоржиньо
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