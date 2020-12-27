Лено стал вторым вратарём АПЛ, взявшим пенальти от Жоржиньо

В субботу вечером в английской Премьер-лиге проходило дерби Лондона между «Арсеналом» и «Челси». Команда Микеля Артеты отпраздновала победу со счётом 3:1, прервав безвыигрышную серию в чемпионате, длившуюся 55 дней.

В концовке поединка на «Эмирейтс» Бернд Лено взял пенальти от полузащитника «Челси» Жоржиньо. Как сообщает Squawka, немец стал вторым вратарём в Премьер-лиге Англии, взявшим пенальти от Жоржиньо. В сентябре уходящего года это удавалось голкиперу «Ливерпуля» Алиссону.

Победа над «Челси» позволила «Арсеналу» подняться на четырнадцатое место в таблице Премьер-лиги.