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​Вернер впервые за четыре года не забил в 10 играх подряд

26 Декабря 2020, 22:22,

Global Look Press

Нападающий «Челси» Тимо Вернер никак себя не проявил в дерби Лондона против «Арсенала» и был заменён уже в перерыве. Как сообщает Opta, Вернер не забил в десяти подряд матчах во всех соревнованиях впервые за четыре года. В последний раз столь негативная серия у форварда была с марта по сентябрь 2016 года, когда он играл за немецкие «Штуттгарт» и «РБ Лейпциг».

Напомним, 24-летний Тимо Вернер перебрался в «Челси» из «РБ Лейпцига» летом уходящего года. Нападающий забил за лондонский клуб восемь голов и отдал шесть результативных передач, проведя двадцать один поединок во всех соревнованиях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Тимо Вернер
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