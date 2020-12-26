​Вернер впервые за четыре года не забил в 10 играх подряд

Нападающий «Челси» Тимо Вернер никак себя не проявил в дерби Лондона против «Арсенала» и был заменён уже в перерыве. Как сообщает Opta, Вернер не забил в десяти подряд матчах во всех соревнованиях впервые за четыре года. В последний раз столь негативная серия у форварда была с марта по сентябрь 2016 года, когда он играл за немецкие «Штуттгарт» и «РБ Лейпциг».

Напомним, 24-летний Тимо Вернер перебрался в «Челси» из «РБ Лейпцига» летом уходящего года. Нападающий забил за лондонский клуб восемь голов и отдал шесть результативных передач, проведя двадцать один поединок во всех соревнованиях.