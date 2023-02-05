Корнеев объяснил, почему Павлюченко передумал возобновлять карьеру

Российский тренер Игорь Корнеев порассуждал о том, почему бывший нападающий Роман Павлюченко передумал возобновлять карьеру.

«У меня есть только лишь одно логическое объяснение: сначала он сказал о возвращении, а потом, когда приступил к тренировкам, понял, что тело за ним не успевает», - цитирует Корнеева «Матч-ТВ».

Напомним, на неделе появились новости о том, что 41-летний экс-форвард планирует присоединиться к «Уфе» и оформить 200-й гол в профессиональной карьере. Позже игрок рассказал, что стороны «решили отпустить ситуацию». Но по информации президента «Уфы» Шамиля Газизова, вопрос с приглашением Павлюченко пока не закрыт.