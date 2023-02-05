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Корнеев объяснил, почему Павлюченко передумал возобновлять карьеру

05 Февраля 2023 • 00:08 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Российский тренер Игорь Корнеев порассуждал о том, почему бывший нападающий Роман Павлюченко передумал возобновлять карьеру.

«У меня есть только лишь одно логическое объяснение: сначала он сказал о возвращении, а потом, когда приступил к тренировкам, понял, что тело за ним не успевает», - цитирует Корнеева «Матч-ТВ».

Напомним, на неделе появились новости о том, что 41-летний экс-форвард планирует присоединиться к «Уфе» и оформить 200-й гол в профессиональной карьере. Позже игрок рассказал, что стороны «решили отпустить ситуацию». Но по информации президента «Уфы» Шамиля Газизова, вопрос с приглашением Павлюченко пока не закрыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Игорь Корнеев Уфа
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