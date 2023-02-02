Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что экс-нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко возобновит игровую карьеру. Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что башкирский клуб сделал предложение 41-летнему игроку.

По мнению Тарханова, несмотря на возраст, Павлюченко в состоянии помочь уфимской команде в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата», который состоится 26 февраля.

«Возраст берёт своё, конечно. Но, думаю, что для «Уфы» это просто топ-трансфер. Роман здорово играл в прошлом, не думаю, что он растерял свои навыки. Ум, техника — всё остаётся», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.