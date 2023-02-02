Газизов заявил, что «Уфа» сделала предложение Павлюченко

Футбольный функционер Шамиль Газизов, который занимает пост гендиректора «Уфы», ответил на вопрос о возможном подписании 41-летнего нападающего Романа Павлюченко.

«Уфа» предложила свои варианты, дальше все зависит от него. Рома находится в одном отеле с командой, могу подтвердить. Он в Турции уже около недели», - цитирует Шамиля издание «РБ Спорт».

Напомним, что Павлюченко объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Его последним местом работы было «Знамя». До этого он отметился выступлениями за московские «Спартак» и «Локомотив», а также поиграл в чемпионате Англии за лондонский «Тоттенхэм».

В футболке сборной России Роман провел 51 поединок и забил 21 гол.