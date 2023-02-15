Булыкин: «Жаль, что Павлюченко не вернулся в футбол, получилось бы шоу»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о своём бывшем коллеге по амплуа – российском экс-форварде Романе Павлюченко, который мог возобновить карьеру в «Уфе» в 41 год.

Сообщалось, что Павлюченко хочет вернуться в футбол, чтобы забить 200-й гол в своей карьере и как минимум сыграть в Кубке России против «Ахмата».

«Очень жалко, что Павлюченко решил не возобновлять карьеру. Получилось бы хорошее шоу и отличный пиар. Но это его решение», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ранее бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, что Павлюченко не возобновил карьеру потому, что не договорился о контракте с Шамилем Газизовым.