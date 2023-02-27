Журавлёв рассказал, почему «Уфа» вылетела из РПЛ

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв, который в прошлом играл за «Уфу», рассказал, почему уфимцы впервые за восемь лет покинули РПЛ в концовке прошлого сезона.

«Нас где‑то наказал бог за то, что мы не выиграли в первом матче, а сыграли вничью 2:2, ведя по ходу встречи в два мяча. Видимо, расслабились тогда в концовке встречи. Я старался забыть о том моменте», - рассказал Журавлёв порталу «РБ Спорт».

Напомним, что теперь «Уфа» является одним из аутсайдеров Первой лиги и вполне может вылететь из своего дивизиона, а «Оренбург» идёт в РПЛ на седьмом месте, имея столько же очков, сколько «Сочи» и «Краснодар».