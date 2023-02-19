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Первая лига

Газизов — о финансовом положении «Уфы»: «У нас небольшой бюджет, но всё нормально, пока у нас всё стабильно»

19 Февраля 2023 • 17:22 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Шамиль Газизов, ныне являющийся генеральным директором «Уфы», прокомментировал финансовое положение клуба.

«Финансовое состояние такое же, какое и было. У нас небольшой бюджет, но всё достойно, нормально. Пока у нас всё стабильно», — сказал Газизов, речь которого передаёт издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/2022 «Уфа» набрала лишь 30 очков и заняла 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, вылетев тем самым в Первую лигу.

Сейчас уфимская команда занимает 16 строчку в ФНЛ, имея в своём активе 18 баллов после 20 туров.

В ближайшем матче «Уфа» сыграет против «Велеса». Поединок пройдёт 5 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов РПЛ Велес
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