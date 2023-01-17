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Первая лига

Стали известны соперники «Уфы» на зимних сборах

17 Января 2023 • 19:17 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Стали известны соперники на зимних сборах у одного из аутсайдеров Первой лиги в текущем сезоне – «Уфы». Так, клуб из Башкортостана сыграет с клубами из Первой лиги, а также командами из Турции, Узбекистана и Боснии и Герцеговины.

24 января клуб встретится с турецким «Чакаллыклы», 30 января с соседом по Первой лиге – «Кубанью». 2 февраля уфимцев ожидает спарринг с «Локомотивом» из Узбекистана, 5 февраля снова встреча с клубом из Первой лиги – «Рубином». 8 февраля «Уфа» встретится с командой «Слога Добой» из Боснии и Герцеговины, а 11 февраля – с клубом «Навбахор» из Узбекистана. 15 февраля клуб сыграет с «Родиной» из Москвы, 20 февраля состоится ещё один спарринг – соперник пока неизвестен.

У «Уфы» дела после вылета в Первую лигу идут плохо. Клуб, который восемь лет выступал в РПЛ, идёт лишь на 16-м месте в турнирной таблице – а это зона вылета. У уфимцев пока в активе 18 набранных очков, отрыв от последнего места – пять очков.

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