Шишкин - о Павлюченко: «Он своё отыграл, может спокойно отдыхать и кайфовать»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о том, что Роман Павлюченко решил не возобновлять профессиональную карьеру.

«Если честно, было больше шумихи. Полагаю, с Газизовым не договорились по контракту. Если бы Роман захотел сыграть, то он бы сыграл вне зависимости от финансовой составляющей. Да и он своё уже отыграл, теперь может спокойно отдыхать и кайфовать от жизни», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Шишкин добавил, что сегодня уже разговаривал с Павлюченко, но забыл задать ему об этом вопрос, но отметил, что во время разговора экс-форвард совсем не грустил.

«Скоро встретимся и обсудим, лично спрошу», - добавил Шишкин.

Ранее СМИ обсуждали возможное возвращение 41-летнего Павлюченко в футбол, бывший российский форвард хотел возобновить карьеру и забить 200-й гол в карьере.