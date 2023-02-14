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Кечинов – о Павлюченко: «Жалко и обидно, но такова жизнь»

14 Февраля 2023 • 22:38 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал отменённое возвращение Романа Павлюченко в профессиональный футбол. Напомним, что в последние недели сообщалось о том, что Павлюченко ведёт переговоры с «Уфой» - как минимум он хотел забить 200-й гол в своей карьере, а как максимум – ещё поиграть в футбол, несмотря на годы.

«Уже все были в предвкушении, все ждали возобновления карьеры. По крайней мере, я точно надеялся увидеть Павлюченко и его 200-й гол. Жалко и обидно, но такова жизнь», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Павлюченко 41 год, последним клубом в его карьере было ногинское «Знамя».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Валерий Кечинов Уфа
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