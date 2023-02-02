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Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру

02 Февраля 2023 • 00:47 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Футбольный агент Роман Орещук подтвердил планы бывшего форварда сборной России и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко возобновить карьеру. Правда, только на один матч – с грозненским «Ахматом» в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу в Пути регионов. Об этом в своём Telegram-канале сообщает российский журналист Иван Карпов.

«Да, разговор Романа с представителями «Уфы» был, они и предложили заявить его на эту игру. Пока он думает, но не исключаю, что согласится», - цитирует Орещука Карпов.

Роман Павлюченко повесил бутсы на гвоздь прошлой осенью, последним его клубом на данный момент был ногинский клуб «Знамя».

Матч «Ахмат» - «Уфа» состоится 26 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа Роман Орещук
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